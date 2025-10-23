تعرف على أسباب ضعف جهد السيارة ؟

موت عزم السيارة من أبرز التحديات التي يواجها سائقو السيارات، وذلك مروراً بمتطلبات القيادة على الطرق السريعة الطويلة وصعود المرتفعات، وهذا يؤدي إلي تحول مشكلة ضعف أو موت العزم في السيارة إلى ظاهرة شائعة تستدعي فهم لأسبابها وكيفية تلافيها في ظل الظروف المناخية القاسية.

أسباب ضعف جهد السيارة

عزم السيارة هو الجهد الذي يولده المحرك لتحريك السيارة، وكلما كان العزم أقوى، كانت الاستجابة أسرع وأكثر فعالية للتسارع، وعندما يضعف هذا العزم، تصبح القيادة شاقة وغير مريحة، خصوصاً عند الحاجة إلى قوة إضافية للمرور أو صعود المرتفعات الحادة.

الحرارة المرتفعة

تتسبب درجات الحرارة العالية، خاصة في المدن في انخفاض كثافة الهواء، وهذا يعني أن المحرك يسحب كمية أقل من الأكسجين اللازم لعملية الاحتراق المثالية، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى فقدان واضح في عزم المحرك وقوته الإجمالية، كما أن الحرارة تزيد من إجهاد نظام التبريد وزيت المحرك، ما يؤثر على كفاءة الأجزاء الداخلية.

الأتربة والغبار

فلتر الهواء و العنصر الأكثر عرضة للتأثر لانه ينسد بسرعة فائقة، وعندما يقل الهواء النقي الواصل إلى المحرك، تتأثر عملية الاحتراق، وتظهر الأعراض الكلاسيكية لضعف العزم، ويرافقها زيادة ملحوظة في استهلاك الوقود.

ناقل الحركة والإجهاد الحراري

يعتبر ناقل الحركة حلقة الوصل بين قوة المحرك والعجلات، والقيادة المتواصلة على الطرق السريعة وارتفاع درجة حرارة المحرك والبيئة الخارجية تجهد زيت ناقل الحركة، وعندما تقل كفاءة هذا الزيت أو ينخفض مستواه، تظهر أعراض منها، التأخير في تبديل السرعات، أو الرجة أثناء التبديل، ما يعكس ضعف واضح في نقل العزم من المحرك إلى العجلات، لذلك تعتبر الصيانة الدورية لزيت ناقل الحركة وتبريده ضرورة قصوى وليست خيار في الأجواء الحارة .

انسداد المحول الحفاز

القيادة المتكررة بسرعات منخفضة أو في الازدحامات المرورية، خاصة داخل المدن الكبرى، تزيد من تراكم بقايا الكربون في دبه الكتالايزر، وعندما تنسد الدبة، يختنق المحرك ويضعف العزم بشدة، وتظهر رائحة كبريت كريهة وارتفاع في حرارة المحرك.

ضعف مضخة البنزين وتأثرها بالحرارة

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على كفاءة مضخة البنزين ويزيد من احتمالية تلفها، لان نقص ضغط الوقود الواصل إلى المحرك يسبب ضعف حاد في العزم، خاصة عند الضغط القوي علي دواسة البنزين، ولذلك يجب التأكد من فحص ضغط المضخة دورياً وعدم ترك مستوى الوقود ينخفض كثيراً للحفاظ على تبريدها.

شمعات الاحتراق وفلاتر البنزين وحساسات المحرك

تهالك البوجيهات أو انسداد فلتر البنزين، أو حدوث خلل في حساسات المحرك كلها عوامل تؤدي إلى إرسال قراءات خاطئة لكمبيوتر السيارة، وهذه المشاكل، الشائعة في السيارات ذات الأعمار المتوسطة، تضعف من جودة الاحتراق وتتسبب في تقطيعٍ بالأداء وزيادة في استهلاك الوقود.