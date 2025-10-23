بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شانجان CS75 بلس 2026؟

تعد شانجان CS75 بلس من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تواصل من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي عبر موديلات 2026، مع أسعار تبدأ من 99,900 ريال.

أداء ومحرك شانجان CS75 بلس 2026

تتوفر شانجان CS75 بلس موديل 2026 بخيارين من المحركات التيربو سعة 2.0 لتر، الخيار الأول يأتي بقوة 229 حصانًا وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر مع نظام دفع أمامي، بمعدل استهلاك وقود يصل إلى 16.7 كيلومترًا لكل لتر.

شانجان CS75 بلس 2026

أما الخيار الثاني فيوفر أداءً أعلى بقوة 245 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي، ويحقق كفاءة استهلاك قدرها 15.9 كيلومترًا لكل لتر، ليجمع بين القوة والثبات على مختلف أنواع الطرق، ونواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الفئات.

تجهيزات الحماية والأمان

زودت شانجان على تزويد CS75 بلس 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة الحديثة، حيث تتضمن هذه التجهيزات ست وسائد هوائية لتشمل السائق والراكب الأمامي والجوانب والستائر الجانبية، كما تم دعم السيارة بأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني للحفاظ على توازن المركبة.

شانجان CS75 بلس 2026

وتشمل التجهيزات الإضافية نظام المساعدة عند صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، بالإضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، وكاميرا أمامية لتسجيل القيادة، مع أنظمة ركن تلقائي وحساسات أمامية وخلفية حسب الفئة.

تصميم وتجهيزات شانجان CS75 بلس 2026

تأتي السيارة شانجان CS75 بلس 2026 بأبعاد خارجية يبلغ طولها نحو 4,770 ملم، وعرضها 1,910 ملم، وارتفاعها 1,710 ملم، وتأتي بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية، جنوط مصنوعة من الألومنيوم بقياس 19 أو 20 بوصة ذات طابع رياضي، وتضم المرايا الجانبية خاصية الضبط الكهربائي، مع فتحة سقف بانورامية.

تتميز المقصورة بفرش جلدي مع إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا حسب الفئة، بينما تدعم فئة Royal وظائف إضافية لمقعد السائق تشمل الذاكرة، التبريد، وحتى خاصية المساج.

شانجان CS75 بلس 2026

ويأتي مقود السيارة بطريقة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في الأنظمة، إلى جانب شاشات عرض، منها شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة وشاشة معلومات مركزية تصل إلى 14.6 بوصة، مع دعم التقنيات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كما تم تجهيز السيارة بفتحات تكييف خلفية.



تقدم شانجان CS75 بلس 2026 دعم لأنظمة الملاحة والاتصال اللاسلكي، مع شاشة إضافية للراكب الأمامي بقياس 12.3 بوصة في الفئة الأعلى، كما يتوفر نظام صوتي فاخر بعدد يصل إلى 14 سماعة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وإضاءة داخلية محيطية.

أسعار شانجان CS75 بلس 2026 في السوق السعودي

تتوفر شانجان CS75 بلس 2026 في السعودية بفئتين من التجهيزات، حيث يبلغ سعر فئة Platinum نحو 99,900 ريال سعودي، بينما تأتي فئة Royal بسعر 111,111 ريال سعودي.