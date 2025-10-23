تويوتا تكشف النقاب عن الأيقونة لاندكروزر FJ الجديدة.. صور

أنهت شركة تويوتا اليابانية مرحلة الترقب الطويل بالكشف عن سيارتها لاندكروزر FJ الجديدة كليًا، والتي من المنتظر أن تصل إلى الأسواق العالمية خلال منتصف عام 2026 القادم، وتعد هذه السيارة بمثابة النسخة المدمجة من الأيقونة برادو.

تأتي تويوتا لاندكروزر FJ الجديدة بأسلوب تصميم أكثر شبابية، مع احتفاظها بجينات عائلة لاندكروزر من حيث القوة والاعتمادية، ومن المقرر أن يتم تقديم السيارة رسميًا لأول مرة في معرض التنقل الياباني نهاية الشهر الجاري.

تويوتا لاندكروزر FJ

تصميم أمامي مزدوج بين الكلاسيكية والجانب العصري

تتبنى تويوتا لاندكروزر FJ فلسفة تصميم فريدة تجمع بين الطابع الكلاسيكي الذي اشتهرت به أجيال لاندكروزر القديمة مع التفاصيل العصرية الحديثة، حيث تأتي السيارة بواجهتين أماميتين مختلفتين، الأولى مستوحاة من الطرازات الكلاسيكية وتضم مصابيح دائرية مميزة، بينما تعتمد النسخة الأخرى على مصابيح مستطيلة بتوقيع إضاءة نهارية على شكل حرف سي.

تويوتا لاندكروزر FJ

يتوسط الواجهة شبك أمامي بسيط يحمل شعار تويوتا بخط عريض، في أسلوب مشابه لتصميم الجيل الجديد من برادو، وتعتمد السيارة على قاعدة IMV المعروفة والمستخدمة في طرازات هايلكس وفورتشنر، مع تحسينات في الصلابة والبنية لضمان أداء أقوى في القيادة على الطرق الوعرة.

تويوتا لاندكروزر FJ

يظهر الجانب الخارجي للسيارة بخطوط قوية وأقواس عجلات بارزة، وتمتاز الناحية الخلفية بإطار احتياطي بارز على الباب الخلفي ومصابيح خلفية بتصميم عصري يعزز هوية السيارة، أما الأبعاد الكلية فتبلغ 4575 ملم طولًا و1855 ملم عرضًا و1960 ملم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2580 ملم.

تويوتا لاندكروزر FJ

تجهيزات سيارة تويوتا FJ الجديدة

تواصل FJ الجديدة تقديم فلسفة تويوتا العملية، حيث تعتمد على تصميم واضح، ونجد أن مقصورة القيادة تتوسطها شاشة ترفيه عريضة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع لوحة عدادات رقمية حديثة ومجموعة من الأزرار المخصصة لأنظمة القيادة على الطرق الوعرة لتسهيل التحكم أثناء المغامرات، بالإضافة إلى تقنيات الأمان ومساعدة السائق، ونظام صوتي ترفيهي.

تويوتا لاندكروزر FJ

تعمل لاندكروزر FJ بمحرك أربع أسطوانات سعة 2.7 لتر من نوع 2TR-FE يولد 161 حصانًا و246 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ونظام دفع رباعي، بقدرات ميكانيكية تفاصيل ذكية للأوف رود.