مساحة عائلية وأداء كهربائي.. الكشف عن فويا دريم 2025 الفاخرة

يعزز الصانع الصيني من تواجده في مجال السيارات، بعد الكشف عن فويا دريم موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة MPV الميني الفان الفاخرة، وتضم هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات العصرية، إلى جانب الأداء الكهربائي، ومساحة داخلية تتسم بالرحابة.

أداء ومحرك سيارة فويا دريم موديل 2025

تعتمد السيارة على محركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي لتوليد قوة إجمالية تبلغ 416 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 620 نيوتن متر.

وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 108.7 كيلوواط ساعة تحقق مدى قيادة يصل إلى 605 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

فويا دريم موديل 2025

كما يمكن شحن السيارة بالكامل عبر شاحن AC خلال مدة زمنية تستغرق 8.4 ساعات، بينما توفر تقنية الشحن السريع DC إمكانية شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط.

رغم وزنها البالغ 2,590 كيلوجرام، تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س خلال 5.9 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، ما يعكس توازناً بين الأداء والكفاءة.

فويا دريم موديل 2025

تجهيزات ومواصفات سيارة فويا دريم موديل 2025

تضم السيارة شاشة عملاقة مدمجة بقياس 55 بوصة تجمع بين عرض العدادات ونظام الترفيه والمعلومات، مع دعم لأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكية.

فويا دريم موديل 2025

وتشمل التجهيزات الترفيهية نظام صوتي فاخر من Dynaudio، وشاشة مخصصة للراكب الأمامي، بالإضافة إلى إضاءة محيطية داخلية وتصميم ثلاثي المناطق لمكيف الهواء، مزود بفلتر PM2.5 لتنقية الهواء، وفتحات تهوية تغطي الصفوف الثلاثة.

وتأتي فويا دريم موديل 2025 مزودة بوسائد هوائية موزعة في الأمام والجوانب والستائر الجانبية. وتشمل أنظمة الحماية المتقدمة مكابح مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوى الكبح، نظام الثبات الإلكتروني، التحكم في الجر، مساعد الصعود والهبوط في الطرق المنحدرة.

فويا دريم موديل 2025

وتقدم أيضًا بمثبت سرعة متكيف، وتقنية التنبيه من التصادم، المكابح الذاتية، مراقبة النقاط العمياء، رصد حركة المرور الخلفية، قراءة إشارات الطريق، كاميرا محيطية 360 درجة، ونظام ركن تلقائي مع دعم للتحكم بالركن عن بعد عبر الريموت.

وتأتي السيارة بطول يبلغ 5,315 ملم، وعرض 1,985 ملم، وارتفاع 1,800 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3,200 ملم، أما مساحة التخزين الخلفية فتصل إلى 427 لترًا.