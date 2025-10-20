قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
تحقيقات وملفات

مش كويس وماتعرفش عندك إيه.. إليك طرق التغلب على التعب المزمن

يعد التعب المستمر من المشكلات الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص ولا يتوقف الامر على كبار السن فقط بل إن الكثير من الشباب والمراهقين يعانون من هذه المشكلة والاغرب من هذا عند اجراء الفحوصات الطبية لا يتم اكتشاف أي مرض يمكن أن يسبب هذه المشكلة.. فما الحل؟

حيل منزلية لعلاج التعب المستمر 

ووفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم طرق علاج التعب المستمر غير المبرر.
 

العلاج بالكلام 


هناك بعض الأدلة على أن العلاجات الكلامية مثل الاستشارة أو العلاج السلوكي المعرفي (CBT) قد تساعد في مكافحة التعب أو الإرهاق الناجم عن التوتر أو القلق أو انخفاض الحالة المزاجية.

قم بزيارة طبيب عام للحصول على إحالة إلى العلاج بالتحدث في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أو للحصول على المشورة بشأن رؤية معالج خاص.

التوقف عن تناول الكافيين


الكافيين منبه، ما يعني أنه يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة لكنه قد يُعطل أيضًا إيقاعات نومك المعتادة، مما يؤدي إلى مشاكل في النوم، ثم الشعور بالتعب أثناء النهار.

تشمل المنتجات التي تحتوي على الكافيين قهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وبعض مسكنات الألم والعلاجات العشبية.


يمكن أن تستمر تأثيرات الكافيين على الجسم لمدة تصل إلى 7 ساعات، لذلك قد ترغب في تجنبه في المساء إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم.

إذا كنت ترغب في التوقف تمامًا عن تناول الكافيين، فيجب تقليل استهلاكك تدريجيًا، فمحاولة التوقف المفاجئ قد تؤدي إلى الأرق والصداع الذي يصعب تحمله.

تجنب الكحول

ابتعد عن تناول الكحول خاصة في الليل لأنه يؤثر على جودة النوم ويسبب التعب المستمر كما أن له الكثير من الأضرار على الصحة العامة.

اشرب المزيد من الماء

اشرب الماء على دفعات  للحصول على طاقة أفضل فأحيانًا تشعر بالتعب لمجرد أنك تعاني من جفاف خفيف وكوب من الماء سيفي بالغرض، خاصةً بعد التمرين وينصح بعدم شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة لأن هذا يرهق الجسم بدلا من أن يفيده وسيتم التخلص منه عن طريق التبول.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

