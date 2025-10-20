مش كويس وماتعرفش عندك إيه.. إليك طرق التغلب على التعب المزمن

التدخين والكحول يسببان التعب المستمر

العلاج السلوكي المعرفي يعالج التعب المستمر

يعد التعب المستمر من المشكلات الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص ولا يتوقف الامر على كبار السن فقط بل إن الكثير من الشباب والمراهقين يعانون من هذه المشكلة والاغرب من هذا عند اجراء الفحوصات الطبية لا يتم اكتشاف أي مرض يمكن أن يسبب هذه المشكلة.. فما الحل؟

حيل منزلية لعلاج التعب المستمر

ووفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم طرق علاج التعب المستمر غير المبرر.



العلاج بالكلام



هناك بعض الأدلة على أن العلاجات الكلامية مثل الاستشارة أو العلاج السلوكي المعرفي (CBT) قد تساعد في مكافحة التعب أو الإرهاق الناجم عن التوتر أو القلق أو انخفاض الحالة المزاجية.

قم بزيارة طبيب عام للحصول على إحالة إلى العلاج بالتحدث في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أو للحصول على المشورة بشأن رؤية معالج خاص.

التوقف عن تناول الكافيين



الكافيين منبه، ما يعني أنه يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة لكنه قد يُعطل أيضًا إيقاعات نومك المعتادة، مما يؤدي إلى مشاكل في النوم، ثم الشعور بالتعب أثناء النهار.

تشمل المنتجات التي تحتوي على الكافيين قهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وبعض مسكنات الألم والعلاجات العشبية.



يمكن أن تستمر تأثيرات الكافيين على الجسم لمدة تصل إلى 7 ساعات، لذلك قد ترغب في تجنبه في المساء إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم.

إذا كنت ترغب في التوقف تمامًا عن تناول الكافيين، فيجب تقليل استهلاكك تدريجيًا، فمحاولة التوقف المفاجئ قد تؤدي إلى الأرق والصداع الذي يصعب تحمله.

تجنب الكحول

ابتعد عن تناول الكحول خاصة في الليل لأنه يؤثر على جودة النوم ويسبب التعب المستمر كما أن له الكثير من الأضرار على الصحة العامة.

اشرب المزيد من الماء

اشرب الماء على دفعات للحصول على طاقة أفضل فأحيانًا تشعر بالتعب لمجرد أنك تعاني من جفاف خفيف وكوب من الماء سيفي بالغرض، خاصةً بعد التمرين وينصح بعدم شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة لأن هذا يرهق الجسم بدلا من أن يفيده وسيتم التخلص منه عن طريق التبول.