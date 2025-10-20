قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار كيا سبورتاج 2025 كسر زيرو "TOP LINE".. سوق المستعمل

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
صبري طلبه

تعد السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر سيارات الـSUV الرياضية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن تلك الفئة، وقدمت السيارة بعدد كبير من التجهيزات باختلاف الفئات الموديلات، وصولاً إلى إصدار 2025.

وظهر موديل 2025 من السيارة كيا سبورتاج فئة TOP LINE، في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 2 مليون جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا.

كيا سبورتاج 

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل عن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى متابعة متوسط الاسعار حسب الموديل والفئة والحالة أيضًا.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 

تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب جنوط رياضية بقياس 19 بوصة، وشاشة تعدل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، يدعمها ظام صوتي يوفر تجربة استماع عالية الجودة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا سبورتاج 

تضم السيارة مثبت سرعة، كما توفر كيا سبورتاج أوضاع قيادة متعددة تناسب مختلف ظروف الطريق، وتحتوي على حساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للمساعدة في الاصطفاف ، إلى جانب نظام فتح السيارة بالبصمة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

تعتمد كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 180 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) مكوّن من 7 سرعات، ويعتمد على نظام دفع أمامي.

كيا سبورتاج 

تقدم السيارة فتحة سقف بانورامية كهربائية، مع مقاعد أمامية كهربائية، كما تدعم كيا سبورتاج باقة من أنظمة الحماية، تشمل نظام مراقبة النقاط العمياء، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة، وإنذار ضد السرقة.

كيا سبورتاج كيا سبورتاج أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات

