مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

تلقت فاطمة فتحي أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي، استغاثة من أولياء أمور مدرسة هدى شعراوي الرسمية للغات، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية بمحافظة القاهرة.

أكد أولياء الأمور في استغاثتهم، أن تلاميذ 3 ابتدائي أصيبوا بحالة انهيار عصبي بعد انتشار الدماء على أرض المدرسة نتيجة لـ "خناقة بين الطلاب بجوار مكتب المديرة".

وقال أولياء الأمور إن الطلاب المتعاركين دخلوا لحجرة وكيل المدرسة واغلقوا عليهم الباب، وأصيب أحد الطلاب في "الخناقة" بقطع في الوتر و العضلات ودخل العمليات.

وأضاف أولياء الأمور : لا يوجد أي اهتمام بالاشراف في المدرسة وهناك إهمال تام للرقابة على الطلاب.

وقال أولياء الأمور : المدرسة تعاني من التسيب ، فالفصول بلا معلمين معظم الوقت.

من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي رد رسمي حتى الآن بشأن ما جاء في استغاثة الأهالي.

وعلم موقع "صدى البلد" أنه جاري التحقق من صحة ما جاء باستغاثة الأهالي قبل إعلان أي رد رسمي ، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الواقعة.