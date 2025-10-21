رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أنه سيلتزم بقرار سلفه جاستن ترودو، بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد كارني، في تصريح صحفي، أمس الاثنين، أنه سيعتقل نتنياهو إذا وصل كندا تنفيذا لأمر المحكمة.

و في سياق آخر، أكد خليل الحية القيادي بحركة حماس، على ثقة الحركة و عزمها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.



وأضاف خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التظاهرة الدولية التي رعتها مصر بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد انتهاء حرب غزة، مؤكدا أن ما سمعه من مصر و ترامب يطمئنه أن الحـ.ـرب في غزة انتهت.