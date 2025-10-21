الرئيس الفرنسي يطالب بإشراك أوكرانيا والأوروبيين في لقاء ترامب وبوتين

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بمشاركة الأوكرانيين والأوروبيين خلال الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت ماكرون إلى أنه في اللحظة التي سيناقش فيها الطرفان مصير أوكرانيا، ينبغي للأوكرانيين أن يكونوا على الطاولة. ومن اللحظة التي سيناقشان فيها ما يؤثر على أمن الأوروبيين، ينبغي للأوروبيين أن يكونوا على الطاولة.

وقال ماكرون "السلام الذي يُمكن أن يسود هو سلام قوي ودائم، يُلبي متطلبات القانون الدولي ويُهيئ الظروف اللازمة لاستقراره. لا يوجد سلام آخر؛ لطالما كان الأوروبيون واضحين في هذا الشأن".

وأضاف أن اجتماعا لتحالف الراغبين، "جزئيا حضوريا وجزئيا افتراضيا"، يجمع مؤيدي أوكرانيا، بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيعقد يوم الجمعة في لندن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب قمة لدول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط في سلوفينيا "نواصل المضي قدما إلى جانب أوكرانيا".

من جانبه، أكد زيلينسكي استعداده للانضمام إلى الاجتماع المقرر عقده في بودابست في هنغاريا، إذا تلقى دعوة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي "إذا كانت دعوة على شكل اجتماع ثلاثي، أو كما يُسمى، دبلوماسية متنقلة، حيث يلتقي الرئيس ترامب بوتين ويلتقيني الرئيس ترامب، فسنتوافق بشكل أو بآخر".