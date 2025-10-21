قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد
خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي
أول فنانة حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تتصدر ترند جوجل
مي عبدالحميد ترد على شائعات الواسطة في شقق الإسكان الاجتماعي
أمريكا.. الحزب الجمهوري يعلن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية
منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
بطاقتي الصفراء السبب.. حمادة أنور يعتذر عن الإخفاق في مونديال الشباب
الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يطالب بإشراك أوكرانيا والأوروبيين في لقاء ترامب وبوتين

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
هاجر رزق

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بمشاركة الأوكرانيين والأوروبيين خلال الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت ماكرون إلى أنه في اللحظة التي سيناقش فيها الطرفان مصير أوكرانيا، ينبغي للأوكرانيين أن يكونوا على الطاولة. ومن اللحظة التي سيناقشان فيها ما يؤثر على أمن الأوروبيين، ينبغي للأوروبيين أن يكونوا على الطاولة.

وقال ماكرون "السلام الذي يُمكن أن يسود هو سلام قوي ودائم، يُلبي متطلبات القانون الدولي ويُهيئ الظروف اللازمة لاستقراره. لا يوجد سلام آخر؛ لطالما كان الأوروبيون واضحين في هذا الشأن".

وأضاف أن اجتماعا لتحالف الراغبين، "جزئيا حضوريا وجزئيا افتراضيا"، يجمع مؤيدي أوكرانيا، بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيعقد يوم الجمعة في لندن.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب قمة لدول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط في سلوفينيا "نواصل المضي قدما إلى جانب أوكرانيا".

من جانبه، أكد زيلينسكي استعداده للانضمام إلى الاجتماع المقرر عقده في بودابست في هنغاريا، إذا تلقى دعوة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي "إذا كانت دعوة على شكل اجتماع ثلاثي، أو كما يُسمى، دبلوماسية متنقلة، حيث يلتقي الرئيس ترامب بوتين ويلتقيني الرئيس ترامب، فسنتوافق بشكل أو بآخر".

إيمانويل ماكرون الأوكرانيين ترامب بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

صورة من داخل المدرسة

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

بنك كندا المركزي: التوترات التجارية لا تزال تؤثر على توقعات الشركات

بنك كندا المركزي: التوترات التجارية لا تزال تؤثر على توقعات الشركات

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بفلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بفلسطين

كندا تعرض إعفاءات جمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة والصين

كندا تعرض إعفاءات جمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة والصين

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد