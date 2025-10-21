استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الجميع يشعر بالحزن لما وصل له النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة لنادي الإسماعيلي».

وأردف قائلًا: «الدولة تحاول التحرك لصالح جماهير النادي الإسماعيلي ولصالح الكرة المصرية والوزارة تتلقى استغاثات يومية للتدخل من أجل إنقادذ نادي الإسماعيلي».

وأشار الشاذلي إلى أن ملف نادي الإسماعيلي تم إرساله بالكامل للنيابة العامة حتى تفصل النيابة في القضية والأوراق المتعلق خاصة فيما يتعلق بصرف الموارد المالية بطرق غير منضبطة والمخالفات المالية.

وأشار متحدث وزارة الرياضة إلى أن هناك مخالفات مالية واضحة وجسيمة بنادي الإسماعيلي، مضيفًا أن «اللجنة رصدت العديد من المخالفات المالية، التي لا تحتمل إرسالها للنادي لبحث هذه المخالفات، وهناك تراكم من المخالفات في النادي».

وذكر الشاذلي أن المخالفات تخص بيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية بتوقيعات فردية من جانب رئيس النادي وأمين الصندوق بدون الحصول على موافقة من المجلس، حسب قوله.

وأكد متحدث وزارة الرياضة أن المخالفات استوجبت إيقاف فوري لرئيس الإسماعيلي ومجلسه وتحويلهم للنيابة العامة.

وتابع قائلًا: «تم إحالة الموضوع إلى جهة تحقيق محايدة وهي النيابة العامة وهذا الموضوع ميزعلش حد».

وحول موقف مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي، ومن يتولى إدارة النادي، قال الشاذلي: «مجلس إدارة الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة».

وأضاف الشاذلي أن اللجنة التي ستتولى الإشراف وإدارة الإسماعيلي ستتعين خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن هناك مشاورات ستُعقد بين وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية من أجل التوصل إلى أسماء تشكل هذه اللجنة لتكون بمثابة لجنة إنقاذ للنادي.

وحول حديث رئيس النادي الإسماعيلي عن أن وزارة الرياضة لم تقم بدعم النادي ماليًا، ردّ متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «نحن لا ندعم أي نادٍ في مصر في قطاع كرة القدم».

متحدث وزارة الرياضة يكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة.. فيديو

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل تتعلق بالتحقيقات التي ستُجرى في المشادة التي حدثت بين اثنين من لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة المشارك في بطولة أفريقيا للعبة.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان هناك مكالمة هاتفية من الوزير لكل اللاعبين قبل خوض نهائي بطولة أفريقيا والوزير قام بتهنئة اللاعبين بعد الفوز ببطولة أفريقيا للتنس الطاولة».

وأردف قائلًا: «كان هناك احتواء للأزمة بما لا يضر المنتخب المصري، لأن هذه المشادة كان يمكن أن تؤثر سلبًا على مشوار منتخب مصر في البطولة».

وأشار الشاذلي إلى أنه تم إحالة اللاعبين الاثنين (عمر عصر ومحمود أشرف حلمي) للتحقيق من قبل اتحاد تنس الطاولة، وكذلك من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وتم تشكيل لجنة ثالثة من قبل لجنة القيم وضبط الأداء الرياضي والحوكمة للتحقيق للواقعة وعدم الاكتفاء بتحقيقات اتحاد تنس الطاولة، خاصة أن أحد اللاعبين الاثنين هو نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.

وذكر الشاذلي أن وزير الرياضة تواصل مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل الاطّلاع على تحقيقات المشادة بين لاعبي تنس الطاولة.

وتابع قائلًا: «وهناك مثار جدل في التحقيقات، وهو هل ابن رئيس الاتحاد كان كفئًا لتمثيل منتخب مصر في البطولة أم أنه كان هناك مجاملات في ضمه لبعثة المنتخب المسافر».

وأشار إلى أن وزارة الرياضة تحقق في كل الملابسات الخاصة ببعثة منتخب تنس الطاولة بما فيها مسألة ما قالعه عمر عصر لوزير الرياضة بأن البعثة سافرت بدون طبيب مرافق

وأكد الشاذلي أن غياب الطواقم الطبية عن المنافسات الرياضية كانت في السابق مخالفات إدارية ولكن الآن وفق القانون المصري أصبحت مخالفات جنائية وليس مجرد مخالفة إدارية.

متحدث وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تم إقالته من اتحاد الكرة.. فيديو

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير أشرف صبحي تواصل مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للحديث عن المنتخبات الوطنية وبحث تطوير الكرة المصرية.

وقال الشاذلي، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «وزير الرياضة تواصل مع هاني أبو ريدة من أجل تطوير المنتخبات الوطنية وللوقوف على ما وصلت إليه المنتخبات».

وأردف قائلًا: «كان لدينا مدير فني على أعلى مستوى، وهو البرازيلي روجيرو ميكالي، وقدم مستويات رائعة في الأولمبياد وانتصر على إسبانيا وحقق المركز الرابع في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد».

وتابع الشاذلي: «وكان هناك نية لجعل هذا الجهاز الفني مشروع للمنتخب الأولمبي حتى عام 2028، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وتم إقالة هذا الجهاز وعدم استمراره»، مضيفًا: «هذا الموضوع سيُثار خلال الاجتماع بين وزير الرياضة وهاني أبو ريدة والشركة المتحدة».

ومضى يقول: «وصلنا لمرحلة متقدمة مع ميكالي، ولكن هناك إخفاق حصل من الأساس، وهناك تدخل حدث ورحل ميكالي عن تدريب المنتخب».

وأكد الشاذلي أن المنتخب الأولمبي على رأس الأولويات للدولة المصرية من أجل تجهيز المنتخب في الفترة المقبلة من استعدادات ومعسكرات يحتاجها في الفترة المقبلة.

متحدث وزارة الرياضة: قرار إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي ليس حلّا للمجلس.. والنيابة هي الفيصل| فيديو

أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة حلّ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على ضوء قرار الوزارة بإيقاف المجلس نتيجة وجود مخالفات مالية تستدعي التحقيق من قبل النيابة العامة للفصل فيها.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك لجان تفتيش من وزارة الشباب والرياضة بالتفتيش على نادي الإسماعيلي ورأت أن هناك مخالفات مالية داخل النادي».

وأردف الشاذلي: «مخالفات الإسماعيلي عبارة عن بيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير منضبطة».

وأوضح قائلًا: «نحن لا ندين المجلس الحالي بأنه عليه مخالفات، لكن اللجنة ارتأى لها أن ترى أن هناك مخالفات، ومن يفصل في هذه المخالفات المالية هي النيابة العامة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المحايدة المختصة في الفصل في المخالفات المالية».

وأضاف قائلًا: «هناك بند لدينا في قانون الرياضة يقول إنه في حال تم التحقيق من النيابة العامة مع مجلس إدارة نادٍ في مخالفات مالية فإنه يتم وقف هذا المجلس إلى حين انتهاء التحقيقات».

وأكد الشاذلي أن هذا ليس حلًا لمجلس الإسماعيلي، ولكن هو مجرد إيقاف المجلس إلى حين فصل النيابة في التحقيقات المنوط بها.

وفسّر متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «إذا النيابة العامة فصلت في هذه المخالفات وقالت إن إدارة الإسماعيلي بريئة من تلك المخالفات يعود مجلس إدارة الإسماعيلي مباشرة لمباشرة عمله في مجلس إدارة النادي».

واستطرد: «أما إذا ثبت تورط المجلس في هذه المخالفات ينتهي عمل هذا المجلس تمامًا وعلاقته بنادي الإسماعيلي مدى الحياة، ويتم إحالة أعضاء المجلس المتورطين في المخالفات المالية للمحاكمة».