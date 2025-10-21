قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد

مازيراتي MCPura
مازيراتي MCPura

كشفت شركة مازيراتي الإيطالية، الاسم العريق في عالم السيارات الفارهة، عن تحول في هوية سيارتها الرياضية الشهيرة MC20، بعد تغيير اسمها إلى  MCPura، في خطوة تمهد لإطلاق الطراز الجديد مع بداية العام المقبل.

تصميم جريء في عالم السيارات الرياضية

السيارة الجديدة MCPura تأتي بتحديثات ملحوظة على المستوى الخارجي، حيث تم إعادة تصميم المقدمة والجزء الخلفي بأسلوب أكثر جرأة وعصرية، ويبرز في التصميم الجديد الاستخدام المكثف لألياف الكربون، ما يمنح السيارة مظهراً أكثر هجومية وخفة في الوزن في الوقت ذاته.

مازيراتي MCPura

وتحتوي السيارة MCPura على مجموعة من التجهيزات أبرزها مستشعرات حركة أمامية وخلفية، منظومة عادم ثنائية، إضاءة LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، مفهوم ثنائي الأبواب،  مصابيح تتسم بالشراسة، عتبات جانبية تزيد من الطابع الرياضي الخاص بتلك النسخة.

وتؤكد هذه الخطوة التوجه الديناميكي لمازيراتي، التي تسعى إلى تقديم مزيج مثالي بين الفخامة والطابع الرياضي، ولم تغفل مازيراتي عن التفاصيل الداخلية، إذ تأتي قمرة القيادة في MCPura بلمسات فاخرة تعتمد على خامات عالية الجودة مثل جلد الألكانتارا، المعروف بمظهره الفاخر ولمسته الرياضية.

مازيراتي MCPura

مازيراتي MCPura  بقوة 640 حصانًا

تعتمد MCPura على محرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة هائلة تصل إلى 640 حصان، ما يعادل 471 كيلووات، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تسارع مذهل لسيارة مازيراتي الخارقة

من خلال القدرات الفنية للسيارة مازيراتي MCPura تستطيع السيارة الإنطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 3 ثواني، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة.

مازيراتي MCPura

أسعار السيارة مازيراتي MCPura عالميًا 

تقدم السيارة مازيراتي MCPura بفئات مختلفة وبأسعار تبدأ من 221 ألف و500 يورو، وتصل إلى 256 ألف و350 يورو.

