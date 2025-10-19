قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا
لاعب الأهلي السابق يُشيد بثقة «الشناوي» ويؤكد: إمام عاشور أساسي بجانب «بن رمضان»
تحذير أمريكي غير مباشر لـ «حماس» من الهجوم على المليشيات المُتعاونة مع الاحتلال
اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش
هند عاكف تفوز بجائزة الإبداع بمهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري | شاهد
40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة
أحمد عادل: مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك.. والأهلي لم يُكابر في خطأ ريبيرو
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
أخبار السيارات| مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية.. والكشف عن ليب موتور D19 الجديدة كليًا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بقوة 724 حصانًا.. الكشف عن ليب موتور D19 الجديدة كليًا
كشفت ليب موتورز الصينية، التابعة جزئيًا من عملاق الصناعة ستيلانتس ،عن طرازها الجديد كليًا D19، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

مواصفات جيلي بريفيس موديل 2025 وسعرها في السعودية
تعزز جيلي الصينية من تواجدها في السوق السعودي بطرح باقة من الاصدارات المتنوعة، منها بريفيس موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات الشكل الرياضي، حيث طرحت عبر فئتين من التجهيزات، بسعر يبدأ من 93.035 ريال سعودي.

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏
أزاحت مرسيدس-بنز الستار عن سيارتها الاختبارية فيجن أيكونيك، التي تعكس مزيج فريد بين تراث العلامة العريق ورؤيتها للمستقبل الكهربائي.


سيارة iX3 موديل 2026.. هل تكون أيقونة BMW الجديدة وكم سعرها؟
هل تكون نسخة iX3 موديل 2026 أيقونة BMW في عالم السيارات الكهربائية، سؤال يطرح نفسه بقوة بعد أن كشفت العلامة الألمانية، أن تلك النسخة حصلت على نسبة إقبال كبيرة بشكل يفوق التوقعات، وذلك منذ أن كشف عنها النقاب في معرض ميونخ الدولي للسيارات في دورته الأخيرة.

شيفروليه أوبترا 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل
ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل تحت مفهوم كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات.

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

بن غفير

بن غفير يهدد بحل الحكومة مالم تحل حماس وتطبق عقوبة الإعدام على الأسر الفلسطينيين

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

الرئيس السيسي

الجارديان | توقعات أن تقود مصر قوة الاستقرار الدولية بغزة

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعززان التعاون في الأمن السيبراني

صدى البلد

الطاقة الذرية : بدء إصلاحات بمحطة زابوريجيا النووية وسط تهدئة ميدانية

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

