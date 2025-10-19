أخبار السيارات| مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية.. والكشف عن ليب موتور D19 الجديدة كليًا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بقوة 724 حصانًا.. الكشف عن ليب موتور D19 الجديدة كليًا

كشفت ليب موتورز الصينية، التابعة جزئيًا من عملاق الصناعة ستيلانتس ،عن طرازها الجديد كليًا D19، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

مواصفات جيلي بريفيس موديل 2025 وسعرها في السعودية

تعزز جيلي الصينية من تواجدها في السوق السعودي بطرح باقة من الاصدارات المتنوعة، منها بريفيس موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات الشكل الرياضي، حيث طرحت عبر فئتين من التجهيزات، بسعر يبدأ من 93.035 ريال سعودي.

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

أزاحت مرسيدس-بنز الستار عن سيارتها الاختبارية فيجن أيكونيك، التي تعكس مزيج فريد بين تراث العلامة العريق ورؤيتها للمستقبل الكهربائي.



سيارة iX3 موديل 2026.. هل تكون أيقونة BMW الجديدة وكم سعرها؟

هل تكون نسخة iX3 موديل 2026 أيقونة BMW في عالم السيارات الكهربائية، سؤال يطرح نفسه بقوة بعد أن كشفت العلامة الألمانية، أن تلك النسخة حصلت على نسبة إقبال كبيرة بشكل يفوق التوقعات، وذلك منذ أن كشف عنها النقاب في معرض ميونخ الدولي للسيارات في دورته الأخيرة.

شيفروليه أوبترا 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل تحت مفهوم كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات.