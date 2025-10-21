قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر

محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في محلات الصاغة بمصر، وذلك دون احتساب المصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة (بدون مصنعية):

عيار 24:

سعر البيع: 6663 جنيه

سعر الشراء: 6640 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 6108 جنيه

سعر الشراء: 6087 جنيه

ارتفاع سعر الذهب عيار 21:

سعر البيع: 5830 جنيه

سعر الشراء: 5810 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4997 جنيه

سعر الشراء: 4980 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3887 جنيه

سعر الشراء: 3873 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 3331 جنيه

سعر الشراء: 3320 جنيه

الأونصة:

سعر البيع: 207,238 جنيه

سعر الشراء: 206,527 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر البيع: 46,640 جنيه

سعر الشراء: 46,480 جنيه

الأونصة بالدولار:

4347.26 دولار

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 6663 جنيهًا للبيع و6640 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6108 جنيهات للبيع و6087 جنيهًا للشراء.

أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد سجل 5830 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعره 4997 جنيهًا للبيع و4980 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 3887 جنيهًا للبيع و3873 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12 فسجل 3331 جنيهًا للبيع و3320 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلي 207,238 جنيهًا للبيع و206,527 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46,640 جنيهًا للبيع و46,480 جنيهًا للشراء. 

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار 4347.26 دولار.

