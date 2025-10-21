خالد الغندور: حسين الشحات خارج حسابات السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يتمكن من اللحاق ببطولة السوبر المصري المقبلة، نظرًا لعدم تعافيه الكامل من الإصابة التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الشحات يخضع لجلسات تأهيل يومية داخل مقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، ويؤدي برنامجًا علاجيًا محددًا للتعافي تدريجيًا من الإصابة.

وأضاف أن اللاعب يحتاج نحو 6 أسابيع إضافية قبل أن يتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه بعدها بشكل تدريجي للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق.