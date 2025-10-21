عضو الإسماعيلي السابق: المجلس الحالي ارتكب مخالفات جسيمة.. والوزارة انتصرت لرغبة الجمهور

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، ان المجلس الحالي للدراويش ارتكب العديد من المخالفات الصارخة سواء إداريا أو ماليا.

وقال جمال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف المجلس هو قرار صائب وهذا المجلس لا يليق باسم النادي الإسماعيلي.

وأضاف: هناك العديد من المخالفات المالية والإدارية في عهد هذا المجلس وانتصرت إرادة جمهور الإسماعيلي، وتم إيقاف المجلس وإحالة المجلس إلى النيابة العامة.

وتابع: نصر ابو الحسن رئيس الإسماعيلي الحالي ارتكب مخالفة جسيمة في حق النادي، فمثلا المقابل المادي خلال مواجهة أهلي بني غازي الليبي الودية تم تحويله على الحساب الشخصي لرئيس النادي.

وأردف: أيضًا هناك 250 ألف دولار عرض أهلي بني غازي لضم عبد الرحمن مجدي دفعت على أحد الكافيهات ولم تدخل حسابات النادي، ونصر أبو الحسن اتخذ قرارات فردية في كل شيء.