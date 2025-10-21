هشام كمال: ليفربول فقد الشغف مع سلوت.. ورحيل أرنولد أثّر على أداء صلاح

قال هشام كمال، الناقد الرياضي ، إن فريق ليفربول يعاني هذا الموسم من فقدان واضح للشغف تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.

وأوضح هشام كمال، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن الأداء الجماعي للريدز تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالمواسم السابقة التي شهدت تميزًا كبيرًا لبطل البريميرليج.

وأضاف هشام كمال، أن الصفقات الجديدة التي أبرمها ليفربول في الميركاتو الأخير لم تُظهر المستوى المنتظر منها، ولم يحدث أي تطور في أدائها الفردي أو الجماعي، ما جعل الفريق يظهر بصورة باهتة في أغلب مبارياته هذا الموسم.

وأشار هشام كمال إلى أن رحيل ترينت ألكسندر أرنولد عن صفوف ليفربول كان له تأثير سلبي واضح على أداء النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن الثنائي كان يتمتع بانسجام كبير داخل الملعب، وأن غياب أرنولد أفقد صلاح أحد أهم مفاتيح اللعب التي كانت تمنحه حرية هجومية ومساحات أكبر للتسجيل وصناعة الأهداف.