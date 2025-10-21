خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن خلال الساعات الماضية، شهد نادي الزمالك طرح مقترح بالموافقة على رحيل المدافع حسام عبد المجيد حال وصول عرض احترافي مناسب من الناحية المالية، يلبّي طموحات النادي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، جاء هذا الطرح في وقت لم تُفتح فيه بعد مفاوضات رسمية مع اللاعب لتجديد عقده، ما زاد من احتمالات النظر في عروض خارجية قد تساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي.

وواصل، بحسب مصادر داخل القلعة البيضاء، فإن المقترح لاقى قبولًا لدى بعض الأعضاء، مع طرح فكرة تضمين بند يمنع اللاعب من الانضمام إلى الأهلي حال عودته إلى الدوري المصري مستقبلًا، وذلك كضمانة للحفاظ على حقوق الزمالك.

وشدد، في المقابل، يرى آخرون أن حسام عبد المجيد يُعد من العناصر الأساسية في الفريق، ولا يجب التفريط فيه في الوقت الحالي، خاصة أن عقده ما زال ممتدًا لعامين إضافيين.

واختتم، تبقى كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، دون اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب حتى الآن.