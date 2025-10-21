قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد أبو مسلم يكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

كشف أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس ما حدث في مباراة القلعة الحمراء مع بيراميدز، في دوري الجمهورية مواليد 2007.

وقال أبومسلم ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" يجب عمل كوادر شابه في مصر لتولي إدارة المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار، ومنتخب مصر توج بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية بسبب وجود أجيال في منتخبات الشباب والناشئين".

وتابع:" أسامة نبيه، في بدايته عمل في قطاع الناشئين، وكان ذلك من فترة طويلة، وهو بعيد عن التعامل مع اللاعبين الشباب منذ فترة".

وأضاف:" في حالة استمرار نفس النظام في مصر، لن يكون هناك نجاح، وقد يكون ما يحدث اليوم مجرد صحوة بسبب تتويج منتخب عربي بكأس العالم للشباب".

وعن ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 قال:" كنت متواجد في النادي، وما حدث جاء نتيجة عدم وجود عقوبات في وقائع سابقة، وما فعله رئيس قطاع الناشئين لا يصح، وأتمنى من لجنة المسابقات أن تكون هناك عقوبات رادعة".

وتابع:" حكم المباراة استمر ننصف ساعة في الملعب، وغادر واستمر فترة دخل غرفة الملابس، وأرسل شخص لإسلام شكري حتى يغادر الملعب، ليعود ويستكمل المباراة ولكنه رفض، ويجيب أن يكون هناك عقوبات ويجب اعادة المباراة".

وأردف:" إسلام شكري، كان يريد أن يضع الأهلي طرف في الأمر، ولكن الأهلي كان بعيد عن الأزمة نهائيًا".

وأكمل:" علي ماهر يقدم أداء مميز مع سيراميكا كليوباترا، وعالج الأزمة الدفاعية التي كان يعاني منها الفريق في الموسم السابقة".

وأتم:" أداء الأهلي سيتحسن في الفترة القادمة مع ييس توروب، والأهلي توج بالدوري المصري الموسم الماضي عن استحقاق، وبيراميدز من فرط في البطولة".

الاهلي بيراميدز الدوري

