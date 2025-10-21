دونجا: بيراميدز أقوى من الأهلي والزمالك وهذه توقعاتي للسوبر المصري

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض ظهروا بروح جديدة خلال مواجهة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز الزمالك بسداسية دون رد.

وقال دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور : “فريق ديكيداها ضعيف فنياً، لكن المباراة كانت فرصة مهمة لعودة لاعبين مثل الونش وعمرو ناصر وأحمد شريف وسيف الجزيري.”

وأضاف: “يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك يواجه بعض المشاكل الفنية، ومن الطبيعي ألا تنجح كل الصفقات الجديدة.”

وتابع: “بيراميدز حالياً أقوى من الأهلي والزمالك، ولن يفرّط بسهولة في أي بطولة يشارك بها.”

وواصل دونجا تصريحاته قائلاً: “شخصية نادي الزمالك دائماً ما تظهر في المباريات الكبيرة، وهذه السمة تميز النادي على مر تاريخه".

واختتم :" أتوقع وصول الأهلي وبيراميدز إلى نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات"٠