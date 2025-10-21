متحدث الرياضة: تحقيق فوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الرياضة ستفتح تحقيقا في أزمة لاعبا تنس الطاولة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات.

وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: عمر عصر حقق إنجازات كبيرة جدا لمصر، ونقدر تماما ما حققه طوال السنوات الماضية من انجازات في لعبة تنس الطاولة.

وأضاف: هناك مكالمة جمعت اليوم عمر عصر بوزير الرياضة وتم شرح أسباب تصرحاته الأخيرة وبعض الأخطاء التي حدثت، لذلك عمر عصر أعتذر في منشوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: وزير الرياضة قرر فتح تحقيق فيما حدث في أزمة لاعبي تنس الطاولة، وهذا شئ يمس سمعة مصر لذلك لن يحدث تهاون مع المخطئ في هذه الأزمة.