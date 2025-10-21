بطاقتي الصفراء السبب.. حمادة أنور يعتذر عن الإخفاق في مونديال الشباب

علَقَ حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب الوطني للشباب على إخفاق الفراعنة في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت في تشيلي، وتوج بها المنتخب المغربي على حساب نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

وودع الفراعنة بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول بعد الخسارة أمام اليابان بهدفين نظيفين ثم نيوزيلندا بنتيجة 1-2 ، قبل الفوز في الجولة الثالثة والأخيرة على تشيلي بنفس النتيجة.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: نعتذر للجماهير عن الظهور المخيب للآمال للمنتخب الوطني في كأس العالم للشباب، والخروج من البطولة مبكراً ، وكنا نتمنى التأهل إلى دور الستة عشر ، ولولا حصولي على بطاقة صفراء في مباراة تشيلي لتأهل الفراعنة للأدوار الإقصائية من المونديال.

وتابع : لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحسم التأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم للشباب، غير عادلة وليست منطقية، خاصةً أننا تفوقنا على تشيلي في المواجهات المباشرة بالجولة الثالثة من دور المجموعات.