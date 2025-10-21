رئيس لافيينا: هبوط الإسماعيلي يعني فقدان الدوري المصري 80% من هويته.. فيديو

أكد محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنقاذ نادي الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن خطوة تبرعه لنادي الدراويش «خطوة رمزية».

وقال الأسيوطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الإسماعيلي أكبر من إننا نتبرع له.. ومبلغ 100 ألف جنيه هو تبرع رمزي أكثر من إنه تبرع مادي لأن الإسماعيلي يحتاج لملايين لحل أزماته».

وأردف قائلًا: «الدوري المصري لو فقد النادي الإسماعيلي سيفقد 80% من هويته.. لا بد أن نحتفظ بهوية الدوري المصري».

وتابع قائلًا إن «أهمية الإسماعيلي بالذات عن باقي الأندية الجماهيرية كالمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري لأن الإسماعيلي هو أول نادٍ مصري يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بالمسمى القديم في عام 1969».