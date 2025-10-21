قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد
خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي
أول فنانة حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تتصدر ترند جوجل
مي عبدالحميد ترد على شائعات الواسطة في شقق الإسكان الاجتماعي
أمريكا.. الحزب الجمهوري يعلن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية
منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
بطاقتي الصفراء السبب.. حمادة أنور يعتذر عن الإخفاق في مونديال الشباب
الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
رياضة

رئيس لافيينا: هبوط الإسماعيلي يعني فقدان الدوري المصري 80% من هويته.. فيديو

يارا أمين

أكد محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنقاذ نادي الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن خطوة تبرعه لنادي الدراويش «خطوة رمزية».

وقال الأسيوطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الإسماعيلي أكبر من إننا نتبرع له.. ومبلغ 100 ألف جنيه هو تبرع رمزي أكثر من إنه تبرع مادي لأن الإسماعيلي يحتاج لملايين لحل أزماته».

وأردف قائلًا: «الدوري المصري لو فقد النادي الإسماعيلي سيفقد 80% من هويته.. لا بد أن نحتفظ بهوية الدوري المصري».

وتابع قائلًا إن «أهمية الإسماعيلي بالذات عن باقي الأندية الجماهيرية كالمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري لأن الإسماعيلي هو أول نادٍ مصري يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بالمسمى القديم في عام 1969».

