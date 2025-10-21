قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد
خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي
أول فنانة حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تتصدر ترند جوجل
مي عبدالحميد ترد على شائعات الواسطة في شقق الإسكان الاجتماعي
أمريكا.. الحزب الجمهوري يعلن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية
منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
بطاقتي الصفراء السبب.. حمادة أنور يعتذر عن الإخفاق في مونديال الشباب
الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نصر أبوالحسن: متحدث الشباب والرياضة تجاوز في تصريحاته عن مجلس الإسماعيلي

ياسمين تيسير

أكد نصر أبوالحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المحال للنيابة العامة، أنه لم يتلق أي قرارات من وزارة الشباب والرياضة باستبعاد المجلس.

وقال أبوالحسن، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" حتى الآن لم نتلقَ أي قرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة ضد مجلس الإسماعيلي، والبيان ذكر وجود مخالفات رصدتها اللجنة".

وتابع:" مجلس الإسماعيلي لم يرتكب أي مخالفة ليتم تحويله للنيابة العامة، والإسماعيلي مديون بـ200 مليون جنيه للضرائب".


وشدد:" متحدث وزارة الشباب والرياضة غير موفق في تصريحاته وتجاوز في هذا الحد، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بإرسال التقرير ونرد عليه خلال 30 يوم وفي حالة الامتناع يأخذ قرار".

وواصل" كل 3 شهور تأتي لجنة من وزارة الشباب والرياضة تفتش في النادي، وعرض علينا تشكيل مجلس (ظل) من قبل أحد المسئولين في الإسماعيلية، لمعاونتي في إدارة النادي بسبب وجود عدة أزمات في النادي، ولم أرفض، ولكني حددت شروط، وطلبت عدم تدخلهم في عمل الجهاز الفني وأي أمر يخص الفريق الأول".

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

الأزمة شكلها انتهت.. بيان من عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة

فيها ريحة زمان.. طريقة عمل ملوخية بالدمعة بمذاق خيالي

لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

بترجع النظر للمكفوفين.. اختراع شريحة إلكترونية تعيد البصر

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

