نصر أبوالحسن: متحدث الشباب والرياضة تجاوز في تصريحاته عن مجلس الإسماعيلي

أكد نصر أبوالحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المحال للنيابة العامة، أنه لم يتلق أي قرارات من وزارة الشباب والرياضة باستبعاد المجلس.

وقال أبوالحسن، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" حتى الآن لم نتلقَ أي قرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة ضد مجلس الإسماعيلي، والبيان ذكر وجود مخالفات رصدتها اللجنة".

وتابع:" مجلس الإسماعيلي لم يرتكب أي مخالفة ليتم تحويله للنيابة العامة، والإسماعيلي مديون بـ200 مليون جنيه للضرائب".



وشدد:" متحدث وزارة الشباب والرياضة غير موفق في تصريحاته وتجاوز في هذا الحد، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بإرسال التقرير ونرد عليه خلال 30 يوم وفي حالة الامتناع يأخذ قرار".

وواصل" كل 3 شهور تأتي لجنة من وزارة الشباب والرياضة تفتش في النادي، وعرض علينا تشكيل مجلس (ظل) من قبل أحد المسئولين في الإسماعيلية، لمعاونتي في إدارة النادي بسبب وجود عدة أزمات في النادي، ولم أرفض، ولكني حددت شروط، وطلبت عدم تدخلهم في عمل الجهاز الفني وأي أمر يخص الفريق الأول".