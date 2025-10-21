أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 21 - 10- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
برشلونة X أولمبياكوس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
كايرات ألماتي X إي بي بافوس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
آرسنال X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
باير ليفركوزن X باريس سان جيرمان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إف سي كوبنهاجن X بوروسيا دورتموند – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8
نيوكاسل يونايتد X بنفيكا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
آيندهوفن X نابولي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7
يونيون سانت جيلوا X إنتر ميلان – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5
فياريال X مانشستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة
ملبورن سيتي X بوريرام يونايتد – الساعة 9:45 صباحا على قناة beIN Sports HD 5
تشنجدو تشيانباو X جوهور دار التعظيم – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5
أولسان هيونداي X سانفريسي هيروشيما – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
شنجهاي ايست آسيا X ماكيدا زيلفيا – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
شباب أهلي دبي X ناساف كارشي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الهلال X السد – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2