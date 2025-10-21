أول فنانة حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تتصدر ترند جوجل

تصدرت الفنانة ثراء جبيل مؤشرات البحث على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها اللافت على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث خطفت الأنظار كونها أول فنانة حامل تظهر بهذا التألق في فعاليات المهرجان.

وجاءت إطلالة ثراء مفعمة بالأنوثة والثقة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا يناسب فترة الحمل، ما عكس جمالها الطبيعي وقوة حضورها.

وقد لاقى ظهورها ترحيبًا واسعًا من الجمهور وعدسات المصورين الذين تفاعلوا معها بحفاوة، وسط أجواء من البهجة والتصفيق والتشجيع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للحظة ظهورها، مشيدين بشجاعتها وكسرها للتقاليد السائدة، حيث أظهرت أن الحمل لا يمكن أن يكون عائقًا أمام الحضور والإبداع والاحتفاء بالحياة والفن.

وتعد هذه الإطلالة لحظة فارقة في تاريخ مهرجان الجونة، كونها تفتح الباب أمام مزيد من التقبل والاحتفاء بالمرأة في جميع حالاتها، كما تثبت أن الأناقة والاحتراف لا يرتبطان بشكل نمطي واحد.

يُذكر أن مهرجان الجونة في دورته الحالية يشهد مشاركة واسعة من نجوم السينما وصُنّاع الأفلام من مصر والعالم العربي، ويواصل تقديمه كمنصة تحتفي بالفن، الإبداع، والإنسان.