بتكنولوجيا كهربائية.. ماذا تقدم شانجان Deepal S05 الجديدة؟

بخطوة جديدة نحو مستقبل التنقل الكهربائي، كشفت شانجان الصينية عن أحدث طرازاتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث أطلقت السيارة الكهربائية المدمجة صاحبة اللقب Deepal S05، والتي تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري.

تجهيزات Deepal S05

تأتي مقصورة Deepal S05 بتصميم عصري بسيط يركز على التقنيات العصرية، حيث استغنت السيارة تقريبًا عن الأزرار التقليدية والدفع بشاشة لمس مركزية بقياس 15.3 بوصة تتحكم في معظم الوظائف، مع تقنيات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

Deepal S05

كما تم تزويد السيارة بشاشة عرض أمامية Head-up Display لتوفير معلومات القيادة مباشرة أمام السائق، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء أوتوماتيك، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، إلى جانب أدوات الحماية والرصد.

Deepal S05

أداء محركات Deepal S05

تعتمد النسخة الأساسية من Deepal S05 على نظام دفع خلفي بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 160 كيلووات ما يعادل 218 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 485 كيلومترًا.

Deepal S05

أما النسخة الأعلى تجهيزًا، فتأتي بنظام دفع رباعي يضم محركين كهربائيين، واحد على المحور الخلفي بقوة 160 كيلووات، واخر على المحور الأمامي بقوة 120 كيلووات، ومدى قيادة يصل إلى 445 كيلومترًا.

Deepal S05

تصميم السيارة Deepal S05

تأتي Deepal S05 بطول يبلغ 4.60 متر وارتفاع 1.60 متر، كما توفر السيارة سعة تخزين خلفية تبلغ 492 لترًا، مع مساحة إضافية في الصندوق الأمامي تصل إلى 159 لترًا، ومقدمة حادة المظهر ذات مصابيح تتسم بالشراسة، وجنوط رياضية، كاميرا للمتابعة، سقف بانورامي.