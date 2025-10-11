بالدولار.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنجوم منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ، عن تحرك جديد من جانب مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبوريدة اتجاه منتخب مصر الوطني.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك ، عقب الفوز على نظيره منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويلتقي مساء غد الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأفاد المصدر ذاته ، أن اتحاد الكرة برئاسة المهندسس هاني أبو ريدة، قرر صرف مكافآت الصعود لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك بالدولار.

وذكر المصدر، أن اتحاد الكرة سوف يحصل على مبلغ مالي يتخطي حاجز ال 10 مليون دولار عقب التأهل للمونديال من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأشار المصدر، إلي أن اتحاد الكرة برئاسة المهندسس هاني أبو ريدة استقر علي أنه سوف يتم توزيع المكافآت المالية بعد التأهل للمونديال بعدد المشاركات للاعبين وفقا لمبدأ الشفافية التي يتبعها مسؤولي الجبلاية.

وقال أيضا: مكافأة التأهل للمونديال لكل لاعب تتراوح ما بين 30 إلي 40 ألف دولار علي أن يتم صرفها بعد انتهاء مباراة غينيا بيساو المقرر إقامتها غدا الأحد في ختام تصفيات المونديال.



ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره غينيا بيساو، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الأحد، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا، مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام



وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الاول لكرة القدم فتح مران الفريق اليوم السبت أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة للتصوير من الساعة 7:30 إلى الساعة حتى 7:45 دقيقة.