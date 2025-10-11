قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
رياضة

بالدولار.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنجوم منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ، عن تحرك جديد من جانب مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبوريدة اتجاه منتخب مصر الوطني.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك ، عقب الفوز على نظيره منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويلتقي مساء غد الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأفاد المصدر ذاته ، أن اتحاد الكرة برئاسة المهندسس هاني أبو ريدة، قرر صرف مكافآت الصعود لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك بالدولار.

وذكر المصدر، أن اتحاد الكرة سوف يحصل على مبلغ مالي يتخطي حاجز ال 10 مليون دولار عقب التأهل للمونديال من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأشار المصدر، إلي أن اتحاد الكرة برئاسة المهندسس هاني أبو ريدة استقر علي أنه سوف يتم توزيع المكافآت المالية بعد التأهل للمونديال بعدد المشاركات للاعبين وفقا لمبدأ الشفافية التي يتبعها مسؤولي الجبلاية.

وقال أيضا: مكافأة التأهل للمونديال لكل لاعب تتراوح ما بين 30 إلي 40 ألف دولار علي أن يتم صرفها بعد انتهاء مباراة غينيا بيساو المقرر إقامتها غدا الأحد في ختام تصفيات المونديال.


ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره غينيا بيساو، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الأحد، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا، مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام


وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الاول لكرة القدم فتح مران الفريق اليوم السبت أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة للتصوير من الساعة 7:30 إلى الساعة حتى 7:45 دقيقة.

منتخب مصر حسام حسن تصفيات المونديال منتخب غينيا بيساو اتحاد الكرة

