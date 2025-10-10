نيسان تعيد افتتاح صالة عرض Al Alamia for Trading

أعلنت نيسان مصر، عن إعادة افتتاح صالة عرض Al Alamia for Trading في منطقة جليم بمحافظة الإسكندرية بعد تجديدها، في خطوة تؤكد قوة شراكة نيسان مع وكلائها المحليين، واستمرار التوسع في الإسكندرية.

حضر مراسم افتتاح صالة العرض مجموعة من مسؤولي وفريق عمل شركة نيسان مصر ومسؤولي الشركة العالمية للتجارة.

تم تصميم الصالة الجديدة وفقاً لأحدث المعايير العالمية لنيسان والتي ترتكز على توفير بيئة استقبال ودودة ومضيافة، معززة بأحدث تقنيات التفاعل الرقمي لضمان زيارة أكثر سلاسة ووضوحاً للعميل. ويُعد هذا التطوير امتدادًا لشراكة نيسان مع Al Alamia for Trading منذ أكثر من 20 عاماً، وتدعيم شبكة صالات العرض التي تديرها الشركة في الإسكندرية وتشمل أربعة فروع تضم ثلاث صالات عرض ومركزا متكاملا “3S” يتضمن صالة عرض ومركز الصيانة ومنفذا لبيع قطع الغيار، بما يزيد من قرب علامة نيسان من عملائها في الإسكندرية.

وتعليقًا على افتتاح صالة عرض العالمية للتجارة بعد تطويرها، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: “إنّ إعادة افتتاح صالة عرض Al Alamia for Tradingفي جليم بعد تحديثها وتجديدها يجسد التزامنا بتقديم تجربة موحدة ومتسقة في جميع نقاط الاتصال مع العملاء، كما يؤكد أهمية الشراكات المحلية القوية في ترسيخ ريادة نيسان في مصر، لا سيما في الإسكندرية حيث نواصل الاستثمار في شبكة مبيعات وخدمات متكاملة تلبي توقعات العملاء وتتفوق عليها.