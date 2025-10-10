قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
سيدة تحذر من لعبة روبلكس: ابني كان هيتخطف وتتسرق أعضاؤه
انطلاق رالي “Fly In Egypt 2025” من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة
من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيديو

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

فوائد الرمان
فوائد الرمان
إيمان عبد اللطيف

يُعد الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي  و استخدامات قشور الرمان لعلاج بعض الامراض.

ونقدم لك فى تلك السطور اهمية قشور الرمان لصحتك وفقا لموقع ديلى ميرور..

 تهدئة السعال:

قشر الرمان فعال جدا في تقديم العلاج الفوري لمرضى السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوب من الماء عند الشعور بأزمة السعال لتهدئة الوضع في الحال.

2- علاج التهابات الحلق واللوزتين:

يمكن لمسحوق قشور الرمان أن يعالج التهابات الحلق واللوزتين وتخفيف الألم المصاحب بصورة فورية، فقط نأخذ حفنة من قشور الرمان المجفف بالشمس ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترة من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.

3_ علاج الصفراء والأمعاء والقولون:

الرمان فوائد الرمان قشر الرمان

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

