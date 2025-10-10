صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

يُعد الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي و استخدامات قشور الرمان لعلاج بعض الامراض.

ونقدم لك فى تلك السطور اهمية قشور الرمان لصحتك وفقا لموقع ديلى ميرور..

تهدئة السعال:

قشر الرمان فعال جدا في تقديم العلاج الفوري لمرضى السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوب من الماء عند الشعور بأزمة السعال لتهدئة الوضع في الحال.

2- علاج التهابات الحلق واللوزتين:

يمكن لمسحوق قشور الرمان أن يعالج التهابات الحلق واللوزتين وتخفيف الألم المصاحب بصورة فورية، فقط نأخذ حفنة من قشور الرمان المجفف بالشمس ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترة من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.

3_ علاج الصفراء والأمعاء والقولون: