رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها

سعيد فراج

أهدى المخرج محمد سامي، سيارة رولز رويس، لزوجته الفنانة مي عمر؛ بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة. 

ونشر محمد سامي، صورة السيارة، عبر “إنستجرام”، وعلق عليها: «كل سنة وأنت طيبة يا ميوشة.. أنا بعت الساعة اللي جبتهالي في عيد ميلادي عشان أكمل ثمن العربية».

وردَّت عليه مي عمر، قائلة: «شكرا يا حبيبي على هدية عيد ميلادي الجميلة.. كل سنة وإنت سندي وفرحتي».

أعمال مي عمر 

أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاقده رسميًا مع الفنانة مي عمر للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون فني يجمع بينهما.

وأوضح السبكي، في بيان له، أن الفيلم من إنتاجه بالمشاركة مع المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر ستجسد شخصية «دليلة»، بينما يقدم أحمد العوضي دور «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

وأكد السبكي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم بهدف تقديمه بأفضل صورة ممكنة، خاصة لما يحتويه من مشاهد حركة ومعارك ضخمة تتطلب تجهيزات إنتاجية وتقنية عالية المستوى.

وأضاف أن فريق العمل يستعد حاليًا لوضع اللمسات النهائية على التحضيرات الأولية للفيلم، إلى جانب اختيار إحدى الدول الأوروبية لتصوير جزء من أحداثه هناك، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن بقية التفاصيل الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة، عقب اكتمال التعاقدات النهائية. 

أحدث أعمال مي عمر

كان آخر أعمال مي عمر مسلسل “إش إش”، والذي عرض في رمضان 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد ’خر من نجوم الفن، ومن إخراج محمد سامي.

