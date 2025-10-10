سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها

أهدى المخرج محمد سامي، سيارة رولز رويس، لزوجته الفنانة مي عمر؛ بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة.

ونشر محمد سامي، صورة السيارة، عبر “إنستجرام”، وعلق عليها: «كل سنة وأنت طيبة يا ميوشة.. أنا بعت الساعة اللي جبتهالي في عيد ميلادي عشان أكمل ثمن العربية».

وردَّت عليه مي عمر، قائلة: «شكرا يا حبيبي على هدية عيد ميلادي الجميلة.. كل سنة وإنت سندي وفرحتي».

أعمال مي عمر

أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاقده رسميًا مع الفنانة مي عمر للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون فني يجمع بينهما.

وأوضح السبكي، في بيان له، أن الفيلم من إنتاجه بالمشاركة مع المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر ستجسد شخصية «دليلة»، بينما يقدم أحمد العوضي دور «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

وأكد السبكي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم بهدف تقديمه بأفضل صورة ممكنة، خاصة لما يحتويه من مشاهد حركة ومعارك ضخمة تتطلب تجهيزات إنتاجية وتقنية عالية المستوى.

وأضاف أن فريق العمل يستعد حاليًا لوضع اللمسات النهائية على التحضيرات الأولية للفيلم، إلى جانب اختيار إحدى الدول الأوروبية لتصوير جزء من أحداثه هناك، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن بقية التفاصيل الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة، عقب اكتمال التعاقدات النهائية.

أحدث أعمال مي عمر

كان آخر أعمال مي عمر مسلسل “إش إش”، والذي عرض في رمضان 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد ’خر من نجوم الفن، ومن إخراج محمد سامي.