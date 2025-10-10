النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

نفذت فرق الدرك في ولاية إسطنبول عملية واسعة ضد عدد من الفنانين والمؤثرين، على خلفية اتهامات بتعاطي مواد مخدرة ومنشطات ممنوعة، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع التركي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.





داهمت وحدات من قيادة الدرك الإقليمي منازل عدد من المشاهير، منهم الفنانون هاديسا، بيرجي أكالاي، ديلان بولات، إنجين بولات، إريم ديرجي، كوبلاي آكا، كان يلدريم، بيرّاك توزونآتاتش، ديميت إفجار، أوزجي أوزبرينتشي، مارت يازجي أوغلو، زينيت صالي، بالإضافة إلى عدد من صنّاع المحتوى، بتهمة تعاطي المخدرات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي

https://youtube.com/shorts/Ese_LjS3qeo?si=EXs6CptdrwAN2Jej