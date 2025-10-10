الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني فريدريك ميرتس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيقمع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة،

واستعرض الرئيس تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري في شرم الشيخ، كما قدم رؤية مصر للمرحلة التالية وآليات تنفيذ الاتفاق القائم على خطةالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أهمية الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية، وتهيئةالظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس دعوة للمستشار الألماني للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تستضيفها مصر بمناسبة ابرام اتفاق وقف الحرب فيقطاع غزة.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن تقدير بلاده للدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر في سبيل التوصل إلىاتفاق وقف الحرب، مؤكداً دعم ألمانيا لهذا الاتفاق وتطلعها لأن يشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة،واشار الى تطلعه لاستضافة مصر لمؤتمر اعادة اعمار قطاع غزة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق أيضاً إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصروألمانيا، فضلاً عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص حرص مصر علىتعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات.