جدول مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل جدول مباريات بطولة كأس السوبر المصري لعام 2025، المقر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 4 أندية، هي “الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا” خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.

مباريات نصف النهائي – الأربعاء 6 نوفمبر

الزمالك × بيراميدز – استاد آل نهيان في أبو ظبي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – استاد هزاع بن زايد في العين

مباراة تحديد المركز الثالث – السبت 9 نوفمبر

الخاسر من مباراتي نصف النهائي – استاد آل نهيان في أبو ظبي

النهائي – السبت 9 نوفمبر

الفائز من مباراتي نصف النهائي – استاد محمد بن زايد في أبو ظبي

وتشهد النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري، استمرار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس أبو ظبي الرياضي، الذي يستضيف البطولة للعام الثالث على التوالي، في أجواء احتفالية تجمع بين الجماهير المصرية والعربية.

وتترقب الجماهير مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك في النهائي؛ إذا ما نجحا في تخطي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، لتتجدد بذلك القمة التاريخية في أرض الإمارات وسط أجواء من الحماس والتحدي بين القطبين الكبيرين.