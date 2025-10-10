هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن اندلاع حريق بعدد من السيارات داخل أحد المجمعات السكنية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بنشوب حريق بأحد السيارت بدائرة القسم وإمتداد النيران إلى 5 سيارات أخرى.

على الفور تم الإنتقال والسيطرة على الحريق .. وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب – مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حال سيرهم بجوار إحدى السيارات حيث شاهد أحدهم أثار وجود بنزين أسفلها وقام على سبيل المزاح بإشعال البنزين المتراكم مما أدى لإندلاع الحريق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.