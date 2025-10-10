السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية في قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بشقة في الدور الأرضي بمنطقة منطى التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي تستخدم كمخزن للمواد الغذائية بمنطقة منطى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تلفيات في بعض محتويات المخزن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارى انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه وحصر الخسائر المادية، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.