احتفالا بعيدها القومي.. وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران محافظة الإسماعيلية

استقبل أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر المحافظة، على هامش زيارتهم للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ٧٤ للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة، نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، ومحمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والشيخ عبد الخالق عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية: الاحتفال بالعيد القومي يجسد ملحمة وطنية خالدة

ورحَّب المحافظ بضيوف المحافظة، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد القومي يجسد ملحمة وطنية خالدة، تستحضر بطولات أبناء الإسماعيلية وصمودهم التاريخي في مواجهة الاحتلال الإنجليزي عام ١٩٥١م، إضافة إلى بطولاتهم وتعاونهم مع أبطال القوات المسلحة في صدِّ العدوان على مدينة الإسماعيلية أثناء حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣م، بمنطقة "الدفرسوار"، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى العطرة تمثِّل رسالة متجددة لترسيخ الانتماء الوطني.

وأعرب الضيوف عن تقديرهم لمحافظة الإسماعيلية وأبنائها وسعادتهم بالمشاركة في احتفالات هذه البقعة الغالية من أرض مصر؛ حيث أكد وزير الأوقاف أن المشاركة في هذه المناسبة تمثِّل واجبًا وطنيًا وفرصة للتأكيد على القيم الدينية والوطنية الجامعة.

من جانبه، شدَّد المفتي على أن العيد القومي يرسِّخ في الوجدان قيمة التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن، بينما أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجهود المحافظة في إحياء تاريخها العريق، مؤكدًا حرص الإعلام الوطني على إبراز مثل هذه المناسبات التي تجسِّد وحدة المصريين وصلابة إرادتهم.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ الإسماعيلية الدروع التذكارية لكل من وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ تقديرًا لهم.