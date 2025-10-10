قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احتفالا بالعيد القومي.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالإسماعيلية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم

أدى أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بمسجد أبي بكر الصديق، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور محافظ الإسماعيلية، وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والدينية، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعِيدها القومي.

وقد ألقى خطبة الجمعة، الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بعنوان "صحح مفاهيمك"، تناول فيها أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في حياة الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى أن الوعي الصحيح هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والوطن، وأن من واجب الجميع الإسهام في ترسيخ المفاهيم السليمة التي تُعزز القيم الأخلاقية وتُسهم في نهضة المجتمع.

وأكد مفتي الجمهورية أن مشاركة دار الإفتاء المصرية في احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية تعكس حرص دار الإفتاء المصرية على التفاعل مع أبناء الوطن في مناسباتهم الوطنية، وتأكيد دور المؤسسات الدينية في دعم قيم الانتماء والولاء، وتعزيز روح الوحدة والتكاتف بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن الأعياد القومية تمثل محطات مضيئة في تاريخ الوطن، وتُجسّد ما بذله أبناؤه من تضحيات من أجل رفعته وتقدمه.

كما قام فضيلة المفتي بزيارة ديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث كان في استقباله اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا خلال اللقاء أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة في نشر الفكر الوسطي الرشيد، وتحصين المجتمع ضد الأفكار المنحرفة، وغرس القيم الدينية والإنسانية التي تدعو إلى الرحمة والتعايش، ودعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى رفع الوعي الفكري والديني لدى المواطنين.

من جانبه، رحّب اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بفضيلة مفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره العميق للدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تعزيز الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرًا إلى أن حضور فضيلة المفتي في هذه المناسبة الوطنية يُعد دعمًا كبيرًا لأبناء المحافظة، ويؤكد وحدة الصف وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في خدمة الوطن والمواطن.

وقد أهدى اللواء طيار، أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لدوره البارز وجهوده المخلصة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية، وإسهاماته المتميزة في خدمة الدعوة الإسلامية ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس مكانة فضيلته الرفيعة وتقدير أبناء المحافظة لعطائه العلمي والدعوي الذي يجسد روح الاعتدال والوسطية.

حضر الصلاة، أ.د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و أ.د. ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، والعميد أ.ح محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة.

مفتي الجمهورية نظير محمد عياد الإسماعيلية خطبة الجمعة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

برجر

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ترامب

ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

ترشيحاتنا

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد