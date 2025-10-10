قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
لحظة عاطفية.. جيش الاحتلال يستعد لاستعادة المحتجزين من قبضة حماس بعد اتفاق غزة
أخبار العالم

أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز

فريق الإسرائيلي للجمباز
فريق الإسرائيلي للجمباز
ناصر السيد

أفادت  وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، بأن مسؤولين، أعلنوا اليوم الجمعة، أن إندونيسيا ستمنع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في بطولة العالم المقبلة للجمباز في جاكرتا، مؤكدين أن الهيئة الدولية المنظمة لهذه الرياضة تدعم هذا القرار.

ويأتي قرار رفض منح تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين؛ بعد أن أثارت مشاركتهم المخطط لها، معارضة شديدة في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، والتي لطالما كانت داعمة قوية للفلسطينيين.

وتعد دولة الاحتلال الإسرائيلي، من بين 86 دولة مسجلة للمنافسة في البطولة التي تبدأ في جاكرتا في 19 أكتوبر، ويبرز فيها فريق من الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية لعام 2020 وبطل العالم المدافع عن اللقب، أرتيم دولجوبيات، في منافسات الحركات الأرضية للرجال.

وأصبحت مشاركة إسرائيل الآن موضع شك، على الرغم من أن الاتحاد الإسرائيلي للجمباز صرح في يوليو بأنه تلقى تأكيدات من مسؤولين إندونيسيين بأنه سيكون موضع ترحيب في بطولة العالم، وهو ما كان ليتعارض مع سياسة إندونيسيا الراسخة بـ«رفض استضافة الوفود الرياضية الإسرائيلية» في الفعاليات الكبرى. 

ويوم الخميس، أوضح وزير العدل الإندونيسي، يسريل إهزا ماهيندرا، أن الفريق الإسرائيلي لن يُسمح له بدخول البلاد، على الرغم من اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال ماهيندرا: "لن تمنح الحكومة تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين الذين يعتزمون حضور بطولة العالم للجمباز الفني في جاكرتا".

وأضاف، في بيان، أن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس الإندونيسي “برابوو سوبيانتو” السابقة، في مناسبات مختلفة، وآخرها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أدان فيه إسرائيل بشدة لهجماتها المستمرة على قطاع غزة.

إندونيسيا فريق إسرائيلي بطولة العالم للجمباز الرياضيين الإسرائيليين بطولة العالم الميدالية الذهبية الأولمبية الاتحاد الإسرائيلي للجمباز

