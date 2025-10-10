67211 شهيدا حصيلة حرب الإبادة في غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 67,211 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لما أعلنته مصادر طبية.

وأضافت وكالة وفا عن مصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 169,961، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت وصول 17 شهيدا، و71 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 13,598 شهيدا، و57,849 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من إصابات متعلقة بالمساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5 إصابات، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,615، والإصابات إلى 19,182.