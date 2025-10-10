الأمن العام السوري يفرض حظر التجوال في مدينة إزرع بريف درعا

أعلن الأمن العام السوري فرض حظر التجوال في مدينة إزرع بريف درعا على إثر الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة.

وأودت اشتباكات في مدينة إزرع بريف درعا الشمالي، إثر خلاف عشائري تطور لاستخدام السلاح، حيث اسفرت عن مقتل 3 أشخاص .

وفي وقت لاحق ؛ أعلن التلفزيون السوري إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرش جباتا الخشب بريف القنيطرة.

فيما اعتقلت قوة إسرائيلية ثلاثة شبان بعد أن اقتحمت منتصف ليلا قرية، جملة، بريف درعا الغربي في سوريا.

وأقامت القوة حاجزا مؤقتا عند مدخل القرية، وانتشرت داخلها لساعات مستخدمة نحو ست سيارات عسكرية، قبل أن تعتقل الشبان الثلاثة وتنسحب من المنطقة، بحسب ما ذكره شهود عيان.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، حيث تكثف قوات الاحتلال عمليات التوغل والاستهداف في ريفي درعا والقنيطرة