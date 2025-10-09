سوريا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة : يمهد لـ الاستقرار الإقليمي

رحبت سوريا بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن أملها بأن يسهم ذلك بإنهاء معاناة المدنيين فيه، والتمهيد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي.



وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس- : "ترحب الجمهورية العربية السورية بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعبّر عن أملها في أن يسهم هذا التطور بإنهاء معاناة المدنيين وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية والإغاثيـة العاجلة، وبما يمهّد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي".



وأضافت الوزارة: "تعبّر سوريا عن تقديرها للجهود والوساطات التي قامت بها دولـة قطر وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق".



وتم الإعلان فجر اليوم عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة بين وفود حركة (حماس) وإسرائيل والوسطاء في شرم الشيخ.