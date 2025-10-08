سوريا.. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن التلفزيون السوري إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرش جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وفي وقت سابق؛ اعتقلت قوة إسرائيلية ثلاثة شبان بعد أن اقتحمت منتصف ليلا قرية، جملة، بريف درعا الغربي في سوريا.

وأقامت القوة حاجزا مؤقتا عند مدخل القرية، وانتشرت داخلها لساعات مستخدمة نحو ست سيارات عسكرية، قبل أن تعتقل الشبان الثلاثة وتنسحب من المنطقة، بحسب ما ذكره شهود عيان.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، حيث تكثف قوات الاحتلال عمليات التوغل والاستهداف في ريفي درعا والقنيطرة.