تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر

احتفت الإعلامية لميس الحديدي بحلول ذكرى السادس من أكتوبر، قائلة: "غدًا يوم السادس من أكتوبر، ذكرى النصر، يمر 52 سنة على حرب المجد والفخار والعزة".

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، قائلة: "على مرّ السنوات، تبقى مصر هي حامي جوهر القضية الفلسطينية، بالتاريخ والدم والحاضر، وفي المستقبل أيضًا".

وعلّقت الحديدي على قرار السلطات السورية الذي اتُّخذ اليوم بإلغاء إجازة 6 أكتوبر، قائلة: "سوريا اتخذت قرارًا غريبًا اليوم بإلغاء ذكرى النصر، الذي يوافق السادس من أكتوبر، وإلغاء العطلة الرسمية فيها، رغم أن الجيش السوري الأول كان محاربًا على جبهة الجولان، وكانت مصر الجيش الثاني والثالث حينها.

واستطردت: "وكأن النظام السوري يرغب في محو ذكرى السادس من أكتوبر التي شارك فيها علنًا ضد العدو الإسرائيلي الذي لا زال يحتل الجولان، وجبل الشيخ، ويتمدد قرب العاصمة دمشق بأريحية تامة".

وأردفت: "ربما تلك هي خيارات المستقبل بالنسبة للنظام السوري، لكن التاريخ لا يُمحى بقرارات، والتضحيات والشهداء لا تُنسى بإلغاء الإجازة؛ لأن هناك أُسر ولوحات وشهداء سيظلون فخرًا لما قدمه الجيش السوري، وسيبقى التاريخ شاهدًا على الجمهورية العربية المتحدة، ومشاركة الجيش السوري جنبًا إلى جنب في تلك الحرب".

واختتمت: "لِكُلٍّ اختياراته، أما نحن في مصر، فهذا يوم نصرنا على العدو، وسيبقى كذلك، وسنظل نُعلّم أولادنا أن هذا هو العدو حتى قيام دولة فلسطينية، وسنظل نعلّمهم أن يوم 6 أكتوبر هو ذكرى النصر، وسيظل عطلة رسمية واحتفالًا بالنصر".