بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إستعداد موسكو للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا أسلحة الردع ، مشيرا إلى أن روسيا ستتمكن قريبا من الإعلان عن ظهور أنواع جديدة من الأسلحة.

وفي تصريحات له ؛ تعهد بوتين بأن روسيا سترد بالمثل إذا قررت بعض الدول إجراء تجارب حقيقية للأسلحة النووية.

ووصف بوتين الحديث عن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا مجرد "استعراض".

وقال بوتين: انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "ستارت الجديدة" لن يكون مؤثرا بالنسبة لروسيا.

فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان ربط جائزة نوبل للسلام بتسليم الأسلحة لأوكرانيا أمر سخيف.

وختم بوتين تصريحاته بالقول : عدد من الدول الآن تفكر وتستعد لإجراء تجارب نووية.