بوتين يعلن عن تقدم كبير للقوات الروسية في ساحات المعارك الأوكرانية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن القوات الروسية استولت على ما يقرب من 5000 كيلومتر مربع (1930 ميل مربع) من الأراضي في أوكرانيا بحلول عام 2025، وأن موسكو احتفظت بالمبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.

ستبلغ مكاسب روسيا بحلول عام 2025 ، ما يقرب من 1% من مساحة الأراضي الأوكرانية، وتسيطر البلاد على ما يقرب من 20% إجمالاً.

قال بوتين، في كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس في عيد ميلاده الثالث والسبعين، إن القوات الأوكرانية تتراجع في جميع قطاعات الجبهة. وقال إن كييف تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها في تغيير الوضع في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

وقال بوتين ، في الاجتماع الذي عُقد في شمال غرب روسيا بالقرب من ثاني أكبر مدينة في روسيا، سانت بطرسبرج، وفقًا لنص الكرملين: "في الوقت الحالي، تحتفظ القوات المسلحة الروسية بالمبادرة الاستراتيجية بالكامل".

وتابع: "لقد حررنا هذا العام ما يقرب من 5000 كيلومتر مربع من الأراضي و 212 منطقة".

وقال إن القوات الأوكرانية "تتراجع عبر خط التماس القتالي، على الرغم من محاولات المقاومة الشرسة".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء بالاستيلاء على قريتين أخريين على طول الجبهة، والتي يقول القائد الأعلى لأوكرانيا إنها تمتد الآن على مسافة 1250 كيلومترًا (775 ميلًا).

ورفض الجيش الأوكراني ذلك ووصف الامر بأنه فاشل، حيث فشلت قوات موسكو في أخذ اي مدينة أوكرانية هذا العام.

وتقول الروايات الأوكرانية إن قوات كييف حققت مكاسب في منطقة دونيتسك، وخاصة حول دوبروبيليا، وهي بلدة بالقرب من المركز اللوجستي الرئيسي في بوكروفسك.

كما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية استعادت الأرض في منطقة سومي الحدودية، حيث أقامت روسيا موطئ قدم.

وصرح الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، خلال اجتماع كبار القادة، بأن القوات الروسية "تتقدم في جميع الاتجاهات تقريبًا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تركز على إبطاء التقدم الروسي.

وقال جيراسيموف، القائد العام للمجهود الحربي الروسي، إن أعنف المعارك تدور في بوكروفسك والمناطق المؤدية إلى دنيبروبيتروفسك.