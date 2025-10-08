مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أ ش أ

 اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم /الأربعاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد "العرش العبري".


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوبا وقرية الشواورة شرقا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.


وفي الخليل، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين ببلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، نقل على أثرها إلى المستشفى.
 

