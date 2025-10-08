مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم /الأربعاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد "العرش العبري".



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أسيرا محررا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوبا وقرية الشواورة شرقا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.



وفي الخليل، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين ببلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

