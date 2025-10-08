قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تسجل رقما قياسيا في حركة السياحة الداخلية خلال العطلات الوطنية

الصين تسجل رقما قياسيا في حركة السياحة الداخلية خلال العطلات الوطنية
الصين تسجل رقما قياسيا في حركة السياحة الداخلية خلال العطلات الوطنية
أ ش أ

سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية الضوء على انتعاش حركة السياحة الداخلية بأنواعها المختلفة في الصين خلال العطلات الرسمية، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة ثمانية أيام.


وأشارت الشبكة الإخبارية- في تقرير، اليوم الأربعاء- إلى إعلان وزارة النقل الصينية أن حركة السياحة الداخلية سجلت معدلات قياسية من حيث عدد الرحلات بين المقاطعات المختلفة خلال الأيام الأولى من أسبوع العطلات الوطنية، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1.24 مليار رحلة.


وذكرت الوزارة، أن عدد الرحلات بين المقاطعات خلال يوم السبت الماضي فقط بلغ حوالي 301.29 مليون رحلة، بزيادة قدرها 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وأضافت أن متوسط عدد الرحلات اليومية خلال الأيام الأولى من أسبوع العطلات الوطنية تجاوز 310 ملايين رحلة ركاب يوميا.


وقد سجلت رحلات ركاب السكك الحديدية، طبقا لبيان الوزارة، زيادة بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 18.33 مليون رحلة، بينما ارتفعت حركة السياحة البحرية الداخلية بنسبة 5.6% لتصل إلى 1.91 مليون رحلة، كما ارتفعت الرحلات الجوية بنسبة 4.1% لتصل إلى 2.32 مليون رحلة.


وسجلت كذلك الطرق البرية حوالي 278.73 مليون رحلة، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي، لتظل الخيار الأفضل لدى المسافرين.

شبكة تلفزيون بريكس انتعاش حركة السياحة الداخلية العطلات الرسمية وزارة النقل الصينية معدلات قياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

الزمالك

دع العلم مرفوعا.. مينا ماهر يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: حسام حسن نجح في مهمته وأتمنى دعمه من الجميع

شوبير

شوبير يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة الأهلي في 2014

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد