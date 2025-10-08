الصين تسجل رقما قياسيا في حركة السياحة الداخلية خلال العطلات الوطنية

سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية الضوء على انتعاش حركة السياحة الداخلية بأنواعها المختلفة في الصين خلال العطلات الرسمية، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة ثمانية أيام.



وأشارت الشبكة الإخبارية- في تقرير، اليوم الأربعاء- إلى إعلان وزارة النقل الصينية أن حركة السياحة الداخلية سجلت معدلات قياسية من حيث عدد الرحلات بين المقاطعات المختلفة خلال الأيام الأولى من أسبوع العطلات الوطنية، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1.24 مليار رحلة.



وذكرت الوزارة، أن عدد الرحلات بين المقاطعات خلال يوم السبت الماضي فقط بلغ حوالي 301.29 مليون رحلة، بزيادة قدرها 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأضافت أن متوسط عدد الرحلات اليومية خلال الأيام الأولى من أسبوع العطلات الوطنية تجاوز 310 ملايين رحلة ركاب يوميا.



وقد سجلت رحلات ركاب السكك الحديدية، طبقا لبيان الوزارة، زيادة بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 18.33 مليون رحلة، بينما ارتفعت حركة السياحة البحرية الداخلية بنسبة 5.6% لتصل إلى 1.91 مليون رحلة، كما ارتفعت الرحلات الجوية بنسبة 4.1% لتصل إلى 2.32 مليون رحلة.



وسجلت كذلك الطرق البرية حوالي 278.73 مليون رحلة، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي، لتظل الخيار الأفضل لدى المسافرين.