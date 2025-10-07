رئيس وزراء أرمينيا يشيد بدور بوتين في تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ويريفان

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إذ أثنى الأول على الدور الذي قام به بوتين في تطوير العلاقات الروسية-الأرمينية.



وذكر المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية- في بيان بثته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية- أن باشينيان هنأ بوتين بمناسبة عيد ميلاده، كما بحثا معًا التعاون القائم بين موسكو ويريفان.



وأضاف البيان أن الجانبين سلطا الضوء على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.. مُشيرًا إلى أن باشينيان أعرب للجانب الروسي عن امتنانه لمساهمة بوتين الشخصية في تطوير العلاقات بين روسيا وأرمينيا.

