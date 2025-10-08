بوتين يكشف المساحة التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المساحة التي سيطرت عليها قواته في أوكرانيا خلال المواجهات التي جرت العام الجاري 2025.

وأكد الرئيس بوتين أن الجيش الروسي بسط سيطرته على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا في 2025 وإن موسكو تحتفظ بزمام المبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه بذلك تصل المكاسب التي حققتها روسيا في 2025 إلى ما يقرب من واحد بالمئة من مساحة الأراضي الأوكرانية، وفي المجمل، تسيطر موسكو على ما يقرب من 20% من مساحة أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس في عيد ميلاده الثالث والسبعين، بأن القوات الأوكرانية تتراجع في جميع قطاعات الجبهة.

وأضاف أن كييف تحاول قصف عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأفاد نص لتصريحات بوتين صدر عن الكرملين بأنه قال في الاجتماع "تمتلك القوات المسلحة الروسية حاليا زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل".