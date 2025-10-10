بوتين: تطبيق خطة ترامب بشأن غزة سيكون حدثا تاريخيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أنه إذا تم تطبيق خطة ترامب بشأن غزة، سيعد ذلك حدثا تاريخيا.

وأضاف بوتين أن مشاركة روسيا في عملية السلام قد تكون مطلوبة.

وأكد الرئيس الروسي أن القضية الجوهرية تكمن في إقامة دولة فلسطينية، معلنا دعمه المبادرات الأمريكية بشأن الشرق الأوسط وأهم قضية هي إقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن روسيا لديها ما تقدمه لحل الوضع في غزة، ولا أريد التدخل في عملية التسوية الجارية بالشرق الأوسط.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الأشهر القليلة ستكون كافية للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة "ستارت الجديدة"، وأن لدى روسيا والولايات المتحدة تفاهما بشأن الاتجاه الذي ينبغي التحرك نحوه لإنهاء الصراع الأوكراني.